Alfeld - Das Regionale Versorgungszentrum (RVZ) Leinebergland in Alfeld (Landkreis Hildesheim) erhält ein neues Patientenmobil. Das Fahrzeug soll zunächst Patienten und später auch Besucher zum Medizinischen Versorgungszentrum bringen und wieder abholen, wie das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung am Montag mitteilte. Niedersachsens Regionalministerin Wiebke Osigus (SPD) übergab am Montag einen Förderbescheid in Höhe von 168.720 Euro an den Alfelder Bürgermeister.

In Niedersachsen gibt es aktuell fünf Regionale Versorgungszentren. Sie bündeln Versorgungsleistungen in ländlichen Gebieten an einem gut erreichbaren Ort. Hausärztliche Versorgung wird dort zum Beispiel mit Hebammendiensten, Beratungsangeboten, Präventionskursen sowie Ergo- und Physiotherapien gebündelt.

Die Erreichbarkeit sei bei der Entwicklung der RVZ von vornherein wichtig gewesen, sagte die Ministerin. Das neue Patientenmobil verbessere die Lebensqualität vor Ort. Das RVZ sei ein wichtiger Baustein, der im Zusammenspiel mit den privat geführten Einzelpraxen zur Sicherung der Hausarztversorgung in der Region Leinebergland beitrage, betonte der Vorsitzende der RVZ-Gesellschafterversammlung, Hans-Jürgen Köhler.