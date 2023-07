Birkenwerder - Ein Regionalzug der Deutschen Bahn ist am Sonntagabend in der Nähe des S-Bahnhofs Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) wegen eines technischen Defekts stehen geblieben. Einige Reisende verließen eigenständig den Zug und liefen auf die Gleise, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag mitteilte. Daher wurden neben den Fernbahngleisen auch die S-Bahn-Strecke zeitweise gesperrt.

Bei dem Defekt am Sonntagabend fielen nach den Angaben der Strom und die Klimaanlage im Zug aus. Am Sonntagabend lagen die Temperaturen laut DWD noch bei rund 30 Grad.

Die Reisenden, die den Zug nicht selbstständig verließen, wurden kurz darauf mit Unterstützung von der Bundespolizei, der Feuerwehr und Sanitätern aus dem Zug evakuiert. Sie wurden den Angaben zufolge zur Weiterfahrt an den S-Bahnhof Birkenwerder gebracht. Ein paar Stunden später wurden auch die Fernbahngleise wieder freigegeben.