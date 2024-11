Dresden - In den nächsten Tagen müssen sich die Menschen im Freistaat auf ungemütliches Wetter einstellen. Der Tag heute startet mit dichtem Nebel sowie Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im oberen Bergland ist zudem leichter Frost und Glätte möglich. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf maximal 9 Grad, im Bergland auf 6 Grad an. In der Nacht zum Freitag zieht erneut dichter Nebel sowie Sprühregen auf.

Zum Start in das Wochenende lockert es teilweise auf. Bei Tagestemperaturen von bis zu 9 Grad am Freitag und bis zu 10 Grad am Samstag lässt sich vielleicht ein kleines Stück Himmel hinter der Wolkendecke erspähen. In den Nächten liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. In der Nacht zu Samstag fallen die Werte gar auf bis zu minus 2 Grad.