Potsdam - Mit einer Luftströmung aus West- bis Südwest wird es in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen mild und feucht. Erst am Wochenende gehen die Temperaturen voraussichtlich wieder zurück, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte.

Bei bewölktem Himmel sowie maximal sieben bis zehn Grad lassen die Regenschauer im Laufe des Mittwochs langsam nach. Nach anfänglichen Auflockerungen wird die Bewölkung am Donnerstag zunehmend wieder dichter und es beginnt vor allem im Westen und Norden Brandenburgs sowie im Berliner Raum leicht zu regnen.

Die Temperaturen steigen auf sechs bis zehn Grad. Am Freitag zieht der Regen der Vorhersage nach ab und es werden nur noch um sechs Grad.