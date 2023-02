Leipzig - Regnerisch, stürmisch und mild geht es in Sachsen in das Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, gibt es am Freitag bei zehn bis dreizehn Grad nach leichtem Regen am Nachmittag auch längere trockene Abschnitte. Im Bergland werden es sechs bis zehn Grad. Der Wind frischt auf und wird im Bergland stürmisch. Auf dem Fichtelberg können Böen orkanartig werden.

Am Samstag regnet es bei neun bis elf Grad zeitweise weiter. Es weht ein frischer, in Böen auch starker bis stürmischer Westwind mit orkanartigen Böen auf den Gipfeln des Erzgebirges. Im Bergland steigen die Temperaturen auf vier bis acht Grad. Am Sonntag geht der Regen oberhalb von 400 Metern zunehmend in Schnee über. Die Temperaturen gehen auf fünf bis sieben Grad zurück. Während des Tages weichen die Wolken zunehmend der Sonne. Im Bergland werden es zwischen einem und fünf Grad. Der Wind weht der Vorhersage zufolge nur noch schwach bis mäßig.