Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Offenbach - Ein trüber Tag erwartet Niedersachsen und Bremen. Am Mittwochvormittag ist es bewölkt, ab Mittag zieht von Südwesten kommend auch noch Regen auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Höchsttemperaturen von fünf Grad im Wendland und neun Grad im südlichen Emsland.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es so. Der Himmel ist bedeckt bis stark bewölkt und es ziehen Regenfelder durch Niedersachsen und Bremen. Die Temperaturen bleiben bei vier bis acht Grad, im Oberharz kühlt es auf drei Grad ab. Aber der Wind nimmt zu und wird an der See stark bis stürmisch mit Böen.

Der Donnerstag startet zwar örtlich mit Lücken in der Wolkendecke, der Himmel zieht dann aber wieder zu und es regnet - außer im südlichen Niedersachsen. Dafür wird es laut dem DWD sogar „sehr mild“: Bis zu zwölf Grad erwarten die Meteorologen. Aber der Wind bleibt frisch bis stark, an der Küste sind auch Sturmböen möglich.