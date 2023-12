Hannover - Wer noch letzte Einkäufe vor Weihnachten erledigen möchte, sollte am Samstag in Niedersachsen vielerorts einen Regenschirm mitnehmen. Am Vormittag ist es zunehmend bedeckt und verbreitet regnerisch, wie aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. In den Mittelgebirgen gebe es teils eine Unwettergefahr durch Dauerregen, im Oberharz sei bis zum Nachmittag Schnee möglich.

Die Höchstwerte liegen zwischen vier und zehn Grad. In der Nacht zu Heiligabend bleibt es laut DWD weiter regnerisch. An Heiligabend soll es in Niedersachsen meist bedeckt und regnerisch werden. Die Temperaturen liegen bei milden 10 bis 13 Grad. Im Tagesverlauf sind demnach Sturmböen möglich.