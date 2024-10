Dresden - Die Menschen in Sachsen müssen sich in den nächsten Tagen auf wechselhaftes und regnerisches Wetter einstellen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind für den Norden des Freistaats Gewitter dabei nicht ausgeschlossen. Über den Tag soll es wechselnd bis stark bewölkt bleiben. Dabei gibt es vor allem im Norden des Freistaats viele Schauer, auch örtliche Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad, im Bergland etwas kühler mit Höchsttemperaturen bis zu 15 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch regnet es vor allem in Süden. Die Temperaturen sinken auf kühle 6 Grad. Im Verlauf des Mittwoches bleibt es laut DWD regnerisch bei herbstlichen 12 bis 14 Grad. In der Nacht zum Donnerstag lässt der Niederschlag etwas nach, setzt sich am Tag jedoch als Sprühregen fort. Die Temperatur bleibt unverändert im Vergleich zum Vortag.