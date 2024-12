Das wechselhafte Dezemberwetter bringt in den nächsten Tagen viele Wolken mit Regen und Sturmböen nach Thüringen. Die Sonne hat dabei kaum eine Chance.

Regen, Sturm und Schnee erwarten die Menschen in Thüringne in den nächsten Tagen. (Symbolbild)

Erfurt - Zum Ende der Woche müssen die Menschen in Thüringen mit einer Mischung aus Regen, Schnee und stürmischen Böen rechnen. Örtlich gebe es heute noch leichten Frost, bevor die Temperaturen wieder leicht ansteigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In den Kammlagen könne es außerdem zu Sturmböen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde kommen.

Heute ist es zunächst gebietsweise sonnig bei bis zu vier Grad, bevor im Tagesverlauf Wolken und Regen von Westen her aufziehen. Zum Abend hin kann es den Meteorologen zufolge zu Schneefall im Bergland kommen. In der Nacht zu Freitag setzt sich der Regen bei leichten Minusgraden fort und in Kammlagen können laut DWD erste Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde auftreten.

Am Freitag kehren die Schauer der Nacht nach einer kurzen Auflockerung zurück. Bei milden sechs bis acht Grad frischt der Wind im Tagesverlauf weiter auf. In der Nacht kann es zu Sturmböen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde kommen, bei teilweisen Auflockerungen und vier bis zwei Grad.

Ähnliche Aussichten am Wochenende

Zum Wochenende ändert sich an den Aussichten im Vergleich zu den Vortagen kaum etwas: Am Samstag müssen die Menschen in Sachsen-Anhalt mit einer Mischung aus Regen, örtlich starken Windböen sowie mit Schneefall rechnen. Die Werte klettern dabei nicht über die 6-Grad-Marke.