Potsdam - Der Freitag beschert den Menschen in Berlin und Brandenburg regnerisches Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, ist es nur im Westen von Brandenburg anfangs noch trocken. Dabei ist der Himmel bedeckt und die Temperaturen erreichen 8 bis 11 Grad.

In der Nacht zu Samstag hält der Regen im Süden an, in den restlichen Landesteilen und in Berlin zieht er langsam ab. Trotzdem bleibt es bedeckt bei 7 bis 5 Grad. Am Samstag stehen dichte Wolken am Himmel und im Tagesverlauf kommt der Regen bei 11 bis 14 Grad zurück. In der Niederlausitz lockert es laut DWD nachmittags auf.

Nachts regnet es gebietsweise bei starker Bewölkung und 6 bis 3 Grad. Am Sonntag fällt örtlich Regen mit weiterhin dichten Wolken am Himmel. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad.