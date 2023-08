Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf einen regnerischen Mittwoch mit vielen Wolken einstellen. Nachdem der Tag stellenweise mit dicken Nebelfeldern beginnt, bleibt es am Mittwochmorgen zunächst trocken, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Gegen Nachmittag setzen im Westen dann Regenschauer ein. Laut DWD kann es zu kurzen Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch zwischen 20 und 23 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es bedeckt. Es kann immer wieder zu Regenschauern und vereinzelten Gewittern kommen. Am Tag bleibt es stark bewölkt mit Regenschauern und Gewittern. Es werden laut DWD am Donnerstag Höchsttemperaturen von 18 Grad erwartet.