In der Hauptstadtregion beginnt der Tag noch mit Regen, doch schon ab dem Abend wird es trockener. Ab Dienstag zeigt sich viel Sonne - und die Temperaturen steigen.

Nach einem regnerischen Wochenstart in Berlin und Brandenburg soll sich die Sonne im Laufe der Woche immer öfter zeigen. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Die neue Woche in Berlin und Brandenburg startet feucht-nass. Am Morgen sorgt ein Tiefdruckgebiet für Wolken und zeitweise Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Doch im Laufe des Nachmittags und des Abends setzt sich langsam ein Hochdruckgebiet durch, das für trockeneres Wetter sorgen soll. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 11 Grad, begleitet von einem mäßigen bis böigen Nordwind, der am Abend nachlässt.

In der Nacht zum Dienstag ist nach den Angaben besonders im Norden Brandenburgs leichter Frost möglich ist. Die Tiefstwerte liegen zwischen +3 und -1 Grad. Am Dienstag erwartet die Berliner und Brandenburger ein Tag mit Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad und viel Sonnenschein. Im Verlauf der Woche steigen die Temperaturen weiter an und erreichen zum Donnerstag Höchstwerte von bis zu 19 Grad.