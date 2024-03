Die Eiersuche könnte an vielen Orten in Niedersachsen wohl drinnen stattfinden. Der Wetterdienst rechnet mit regnerischem, stürmischem Wetter an den Osterfeiertagen. Die Ausnahme: Samstag.

Hannover - Die Ostereiersuche muss an diesem Wochenende wohl an einigen Orten in Niedersachsen nach drinnen verlegt werden: Die Feiertage bringen regnerisches und stürmisches Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilt. Im Laufe des Donnerstags sei mit nassem, wechselhaftem Wetter zu rechnen bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Starker Wind und stürmische Böen bis zu 75 Kilometern pro Stunde sollen die Regenschauer dabei begleiten. Vereinzelt seien Gewitter möglich.

So soll das Wetter auch Karfreitag bis Ostersonntag größtenteils bleiben, stark bewölkt und meist regnerisch. Der freundlichste Tag soll nach Angaben des Wetterdienstes Samstag werden, vor allem im Südosten des Bundeslandes. Es sei voraussichtlich bewölkt, aber trocken bei frühlingshaften Temperaturen bis zu 22 Grad zwischen Lüneburger Heide und Harz. Am Sonntag soll es damit aber auch wieder vorbei sein, der Regen kehrt zurück, doch es bleibt relativ warm mit maximal 18 Grad. Die besten Karten für eine trockene Eiersuche im Garten hat den Angaben zufolge der Südosten Niedersachsens.