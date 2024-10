Auch am Mittwoch bringt der Herbst viele Wolken und Regen nach Berlin und Brandenburg. An manchen Orten könnte es auch Gewitter geben.

Berlin/Potsdam - Viele teils regnerische Wolken ziehen am Mittwoch über Berlin und Brandenburg auf. Am Nachmittag kann es vom Elbe-Elster-Kreis bis in die Niederlausitz auch zu kräftigen, teils gewittrigen Schauern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei sei lokal eng begrenzter Starkregen nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 14 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt und gebietsweise regnerisch bei Tiefsttemperaturen von bis zu sieben Grad. Auch tagsüber bedecken am Donnerstag viele Wolken den Himmel und regional gibt es Durchzug von Schauern. Dabei klettern die Temperaturen auf bis zu 13 Grad. In der Prignitz können die Menschen sich am ehesten über heitere Abschnitte freuen.