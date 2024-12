Mit Sonnenschein ist in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg kaum zu rechnen. Auf welche Temperaturen können sich die Menschen hier einstellen?

Berlin - Auf einen eher regnerischen Dienstag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Bei Höchsttemperaturen von sechs bis acht Grad bleibe der Himmel vielerorts stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Gebietsweise ist sowohl tagsüber als auch in der Nacht zum Mittwoch mit Niederschlag zu rechnen. Die Temperaturen fallen auf bis zu zwei Grad und es weht ein schwacher Wind.

Auch am Mittwoch bleibe der Himmel bedeckt, hieß es weiter, jedoch bleibe der Tag in großen Teilen regenfrei. Die Höchsttemperatur liegt bei um die fünf Grad. Die fallenden Temperaturen in der Nacht auf Donnerstag gehen an einigen Orten mit etwas Sprühregen, Schneegraupel und Nebel einher.