Regnerisches Wetter in Thüringen

Erfurt - Für die Menschen in Thüringen wird es am Freitag bewölkt und regnerisch. Der Tag beginnt mit Wolken und etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Zum Nachmittag hin gibt es häufige Schauer. Zudem kann es zu örtlichen Gewittern und Windböen von bis zu 65 Kilometern pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad, im Bergland bei 18 Grad.

In der Nacht zum Samstag lockert die Bewölkung auf. Zu Beginn der Nacht ist noch mit vereinzelten Schauern zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Der Samstag wird wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad, im Bergland bei 17 bis 20 Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird stark bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei, bei Tiefsttemperaturen von 14 bis 10 Grad. Der Sonntag wird ebenfalls dicht bewölkt mit nur wenigen Auflockerungen. Vor allem zum Nachmittag hin sind Schauer zu erwarten. Es kann zu einzelnen, teils starken Windböen aus Südwesten kommen. In den Kammlagen des Berglands sind Sturmböen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad, im Bergland bei 17 bis 22 Grad.