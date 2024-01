Magdeburg - Auf regnerisches Wetter müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Mittwoch einstellen. Bei vielen Wolken klettern die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad und im Harz auf bis zu zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mit. Es weht ein teils frischer Wind mit Wind- und Sturmböen. Auf dem Brocken ist mit orkanartigen Böen um 110 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Die Nacht zum Donnerstag ist bedeckt mit Regenschauern bei bis zu sieben Grad, im Oberharz bis zu zwei Grad. Im Harz hält der Regen an. Es gibt mäßigen Wind und auf dem Brocken schwere Sturmböen. Der Donnerstag bleibt stark bewölkt mit schauerartigem Regen bei bis zu neun, im Harz bis zu sieben Grad. Im Harz sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. Insbesondere auf dem Brocken bleibt es stürmisch.