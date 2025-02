Bad Langensalza - Nach drei Spielen ohne Sieg ist den Handballerinnen des Thüringer HC in der Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis geglückt. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang vor heimischer Kulisse die HSG Bensheim/Auerbach knapp mit 36:35 (20:18). Johanna Reichert gelang drei Sekunden vor Schluss das umjubelte Siegtor.

Die Liga-Toptorjägerin avancierte vor 1.047 Zuschauern mit zehn Toren auch zur besten Werferin des THC, der nach dem sechsten Heimsieg in dieser Saison als Tabellenvierter nun bei 23:9 Punkten steht. Bei den Gästen ragte Nationalspielerin Nina Engel mit 13 Toren heraus.

Gäste halten von Beginn an gut mit

Vier Tage nach der überraschenden 26:29-Niederlage beim Vorletzten Neckarsulm überzeugten die Thüringerinnen von Beginn an mit temporeichem und variablem Angriffsspiel. Nach einer torreichen Anfangsphase stellte sich der THC dann auch besser auf Bensheims schnelle Mitte ein und zwang die Gäste vermehrt in den Positionsangriff. In dieser Phase zogen die Thüringerinnen auf 11:7 (14. Minute) davon. Eine kurze Schwächeperiode der Gastgeberinnen nutzte Bensheim aber sofort, um sich wieder heranzutasten. Bis zur Pause lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich Torhüterin Christina Lövgren Hallberg zu einem wichtigen Faktor im Spiel des THC. Mit ihren Paraden hatte sie großen Anteil daran, dass sich die Thüringerinnen auf 26:22 (40.) absetzen konnten. Die Bensheimerinnen ließen sich allerdings nichts nachhaltig beeindrucken und blieben mit ihrem schnellen Umschaltspiel enorm gefährlich. 23 Sekunden vor Schluss glich Engel erstmals in der zweiten Halbzeit aus. Doch die letzte Aktion gehörte Reichert. Aus dem Rückraum traf sie fulminant zum Sieg.