Osnabrück - Nach dem wichtigen Sieg im Kellerduell beim VfL Osnabrück drang aus der Kabine von Eintracht Braunschweig Partymusik. Doch richtig in Feierlaune waren die Profis des Fußball-Zweitligisten nach dem souveränen 3:0 am Samstag noch nicht. „Es fühlt sich gut an, dieses wichtige Spiel gewonnen zu haben. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen weitermachen“, sagte Marvin Rittmüller, der sich unter Trainer Daniel Scherning zu einer wichtigen Stütze im Eintracht-Team entwickelt hat.

Durch zehn Punkte aus den vergangenen fünf Partien haben sich die Braunschweiger im spannenden Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Vor allem die Art und Weise, wie der auch in der Höhe verdiente Sieg beim Tabellenletzten zustande kam, macht Mut. Reif, stabil und mit der richtigen Mischung aus Emotionalität und Abgeklärtheit bestimmte die Eintracht das Geschehen. „Den Flow müssen wir jetzt beibehalten“, sagte Robin Krauße, mit Blick auf die noch ausstehenden vier Partien. Schon am nächsten Samstag steht das nächste brisante Duell gegen den Hamburger SV an.