Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Malente - Ein 21-Jähriger ist am Mittwochabend in Malente (Kreis Ostholstein) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei verletzt worden. Der Mann habe angegeben, dass während der Fahrt ein Reifen geplatzt sei, berichtete die Polizei. Daraufhin kam der 21-Jährige mit dem Wagen von der Straße ab. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, ist nach Angaben der Polizei jedoch nicht schwer verletzt.