Westoverledingen - Ein Reifen ist auf einer Straße in Westoverledingen im Landkreis Leer gegen ein fahrendes Motorrad geprallt und hat einen 32 Jahre alten Mann schwer verletzt. Der Reifen eines Anhängers, den ein anderes Auto gezogen habe, habe sich den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach während der Fahrt gelöst, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Reifen sei in den Gegenverkehr gerollt, zunächst gegen ein Auto geprallt und habe dann das Motorrad des 32-Jährigen getroffen. Er stürzte und wurde dabei am Freitagnachmittag schwer verletzt.