Chemnitz - Schaulaufen fürs Kulturhauptstadtjahr 2025: Die Stadt Chemnitz und das Umland präsentieren sich von diesem Sonntag an Reiseanbietern und Fachjournalisten aus fast 40 Ländern. Anlass ist der Germany Travel Mart, der bis Dienstag in Chemnitz ausgerichtet wird. Bei dem jährlichen Treff stellt die deutsche Tourismuswirtschaft dem internationalen Fachpublikum ihre Angebote vor und informiert über Trends im Deutschland-Tourismus. Zugleich sollen neue Kontakte geknüpft und Verträge für das kommende Jahr verhandelt werden. Dazu werden laut Deutscher Zentrale für Tourismus 235 Einkäufer und Entscheider der internationalen Reiseindustrie sowie 110 Medienvertreter erwartet.

Neben der Fachveranstaltung in der Stadthalle werden den Teilnehmern auch Touren in der Region geboten. Dabei geht es den Angaben zufolge in verschiedene Museen oder an Stationen des „Purple Path“ - eines Leuchtturmprojekts von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025. Der Kunstparcours verbindet Chemnitz mit dem Umland. Das Kulturhauptstadtjahr soll rund zwei Millionen Besucher anlocken.