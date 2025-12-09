Bremen - Unbekannte haben in einer Bremer Oberschule Reizgas versprüht und damit mehrere Menschen verletzt. Acht Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach litten sie unter Reizungen in den Augen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Reizgas im Bereich von Sanitäranlagen versprüht. Nach dem Vorfall stellte die Schulleitung den Schulbetrieb ein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.