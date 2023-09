Leipzig - In einer Leipziger Oberschule haben unbekannte Täter am Freitagmorgen einen Reizstoff versprüht. Mehrere Schüler klagten danach über Atemwegsbeschwerden und Übelkeit, wie die Polizei mitteilte. Ungefähr ein Dutzend sei zur „medizinischen Begutachtung“ in Krankenhäuser gebracht worden. Die Feuerwehr habe die Schule gelüftet. Bisher sei unbekannt, was genau versprüht worden sei. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.