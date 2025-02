Unbekannte sprühen Reizstoff in einem Erfurter Mehrfamilienhaus. Elf Menschen werden verletzt, darunter ein einjähriges Kind.

Reizstoff in Wohnhaus versprüht - kleines Kind verletzt

Erfurt - Elf Menschen sind in einem Erfurter Mehrfamilienhaus durch einen versprühten Reizstoff verletzt worden. Unter den Verletzten war auch ein kleines Kind im Alter von einem Jahr, wie die Polizei Erfurt mitteilte. Zwei Menschen kamen vorsichtshalber ins Krankenhaus, wie es hieß.

Unbekannte versprühten den Reizstoff am Mittwochnachmittag im Flur, von wo aus er sich laut Polizei in die umliegenden Wohnungen ausbreitete. Einsatzkräfte evakuierten die Anwohner den Angaben zufolge. Nachdem das Gebäude gelüftet worden war, konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.