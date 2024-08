Palma - Die jüngste Hitzewelle in Spanien hat das Meer vor Mallorca nach amtlichen Angaben so sehr wie nie zuvor seit Beginn der Messungen erhitzt. Die Messboje im Südwesten der spanischen Mittelmeerinsel habe am Montag vor der kleinen Nachbarinsel Dragonera circa 30 Kilometer westlich von Palma eine Wassertemperatur von 31,87 Grad gemessen, teilte der Meteorologen-Verband Ametse mit. Der bisherige Rekord von 31,36 Grad stamme aus August 2022, hieß es.

Inzwischen sind die Temperaturen in weiten Teilen Spaniens etwas erträglicher als in den vergangenen Tagen und Wochen. Am Mittwoch soll Mallorca sogar ein Tiefdruckgebiet erreichen, das Hagel, Starkregen und Gewitter mit sich bringen kann. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag gilt laut nationalem Wetterdienst Aemet für die Insel die zweithöchste Warnstufe Orange. Die Temperaturen sollen von weit über 30 Grad auf Höchstwerte von mitunter nur noch 25 Grad sinken. Bereits am Wochenende soll es allerdings schon wieder wärmer werden.