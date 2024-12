Noch läuft die Wurfsaison der Kegelrobben: Auf Helgoland wurden in diesem Winter bereits 971 Jungtiere gezählt, insgesamt 1.879 Robben - das sind so viele wie nie zuvor.

Helgoland - Auf Deutschlands einziger Hochseeinsel Helgoland gibt es in diesem Winter reichlich Nachwuchs bei den Kegelrobben. In der noch laufenden Wurfsaison der Tiere seien bereits mehr als 1.000 Kegelrobben auf Helgoland geboren worden. Ein Rekord für die Helgoländer Düne, wie die Gemeinde nun mitteilte. Ranger und der Verein Nordsand zählen die Tiere, wenn das Wetter dies zulässt, regelmäßig.

Bereits bei der ersten Zählung am 10. Dezember wurden 1.879 Robben erfasst, darunter 971 Jungtiere. Eine weitere Zählung am 18. Dezember ergab 1.583 Robben (930 Jungtiere). Die Gemeinde verwies auf Erkenntnisse über das Aufzuchtverhalten bei Kegelrobben.

Demnach würden Jungtiere nur zweieinhalb bis drei Wochen gesäugt. Nach erneuter Paarung verlasse die Mutter ihr Jungtier, das weitere drei bis vier Wochen am Strand liege. Weil die erste Geburt bereits am 7. November stattgefunden habe, sei davon auszugehen, dass zur Zählung am 10. Dezember die ersten Tiere längst fortgeschwommen waren.

Kegelrobben an der schleswig-holsteinischen Nordsee-Küste bringen ihre Jungen in der Regel von November bis Januar zur Welt. In den kommenden Wochen sind also noch weitere Geburten zu erwarten.