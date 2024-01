Auch wer sich nicht für Kunst interessiert, kennt den Namen Rembrandt. In Apolda wird nun eine spezielle Auswahl der Werke des alten Meisters gezeigt - ein Coup für das Kunsthaus.

Rembrandts Radierungen in Apolda

Apolda - Arbeiten des berühmten holländischen Malers Rembrandt van Rijn sind in einer neuen Ausstellung im Kunsthaus Apolda Avantgarde zu sehen. Bei den Selbstporträts, Bibelszenen und Studien des alten Meisters handelt es sich vor allem um kostbare Leihgaben des Kupferstichkabinetts an der Akademie der bildenden Künste Wien, wie der Kunstverein Apolda Avantgarde am Freitag mitteilte. Manche Stücke stammen auch aus der Sammlung der Klassik Stiftung Weimar. Der Geschäftsführer des Vereins Hans Jürgen Giese hatte bereits zuvor erklärt, dass die Schau einem Ritterschlag für das Kunsthaus bedeute.

Vom 14. Januar bis 28. April zeigt die Schau unter dem Titel „Rembrandt - Meisterwerke der Radierkunst“ etwa 75 Arbeiten. Den Werken gemein sei die scharfe Beobachtungsgabe des Künstlers, hieß es. Die Schau blickt vor allem auf die unterschiedlichen Interpretationen biblischer Themen, die Rembrandt (1606-1669) im Laufe seiner Schaffenszeit anfertigte.

Zum Begleitprogramm der Ausstellung gehören Vorträge und Gespräche.