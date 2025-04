Eisenach - Der ThSV Eisenach hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den Verbleib in der Handball-Bundesliga verpasst. Die Thüringer kamen gegen den abstiegsgefährdeten HC Erlangen nur zu einem 26:26 (13:12) und blieben damit zum fünften Mal nacheinander ohne Erfolg. Dennoch bleibt Eisenach im Mittelfeld der Tabelle mit genügend Puffer zu den Abstiegsplätzen. Bester Werfer des ThSV waren Ivan Snajder und Marko Grgic, denen vor 2800 Fans sieben Treffer gelangen.

„In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, kommen dann in eine Phase, wo wir schlecht spielen. Wir führen zwei Minuten vor Schluss, nutzen dann zwei Angriffe nicht. Letztlich ist das Unentschieden fair“, sagte Snajder bei Dyn.

Lizenz ohne Auflagen

Frohe Kunde traf beim ThSV schon vor dem Anwurf ein. Der Club erhielt wie im Vorjahr die Lizenz für die neue Saison ohne Auflagen. „Somit können wir auch in der neuen Saison die "stärkste Liga der Welt" in Eisenach begrüßen“, sagte Manager René Witte. Die neue Saison - die 60. Spielzeit der HBL - startet am 23. August mit dem Supercup in München.

Gegen den abstiegsbedrohten HC Erlangen setzte sich Eisenach zehn Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit mit drei Toren ab. Der Vorletzte aus Erlangen nahm eine Auszeit und drehte das Spiel binnen vier Minuten zu seinen Gunsten.

Eisenach ging zwar mit einer knappen Führung in die Pause, konnte sich aber nicht erneut absetzen. Das gelang Erlangen, das Mitte des zweiten Durchgangs auf drei Tore davonzog. Drei Minuten lag Eisenach wieder vorn, doch den Sieg vergab man durch einen unnötigen Ballverlust kurz vor der Schlusssirene.