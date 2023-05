Bayreuth - Erzgebirge Aue hat die Saison in der 3. Fußball-Liga mit einem Unentschieden beendet. Die Veilchen kamen am Samstag bei Schlusslicht und Absteiger SpVgg Bayreuth zu einem späten 3:3 (1:0). Marvin Stefaniak hatte für Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev am Samstag in der 39. Minute per Kopfballtor die verdiente Pausenführung erzielt. Nach dem Wechsel sorgt Christoph Fenninger (49./50.) mit einem Doppelschlag für die Wende. Eroll Zejnullahu (79.) erhöhte sogar noch für die Gastgeber. Aue kam aber dank Borys Tashchy (83./90.+3) noch einmal zurück und wendete die drohende Niederlage ab.

Nach dem Remis beim Tabellenletzten beendet Aue die Saison auf dem 14. Platz. Nach dem im Saisonverlauf drohenden Abstieg in die Regionalliga betrug der Vorsprung auf die Abstiegsränge letztlich acht Punkte.