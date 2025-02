Hamburg - Renars Uscins und Xenia Smits sind die Handballer des Jahres 2024. Der Nationalspieler von der TSV Hannover-Burgdorf und die Nationalspielerin von HB Ludwigsburg setzten sich bei der Publikumswahl der Fachzeitschrift „Handballwoche“ durch.

„Gerade vor dem Hintergrund, dass es mein erstes richtiges Jahr auf diesem Niveau war, ist das eine riesige Wertschätzung“, sagte der 22 Jahre alte Uscins, der mit der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen Jahr die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen hatte. Xenia Smits hatte mit dem Ludwigsburger Vorgängerclub SG BBM Bietigheim in der vergangenen Saison unter anderem das Finale in der Champions League erreicht.

Die Handballer des Jahres werden seit 1978 jährlich geehrt. Erster Sieger war der spätere Bundestrainer Heiner Brand. Rekordsieger ist der ehemalige Nationaltorwart Andreas Thiel mit sieben Titeln.