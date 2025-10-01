Die „Let's Dance“-Stars Renata und Valentin Lusin bekommen erneut Nachwuchs. In einem Interview mit der „Bild“ verriet das Paar, wann und wo die Schwangerschaft begann.

Düsseldorf - Die „Let's Dance“-Stars Renata und Valentin Lusin (beide 38) erwarten ihr zweites Kind. „Ihr Lieben, wir haben ganz tolle Nachrichten für euch! Ich bin im vierten Monat schwanger“, sagte Renata Lusin in einem Video auf Instagram. „Wir sind sehr, sehr dankbar und glücklich, dass es so schnell geklappt hat“, fügte sie hinzu. Das Paar hat bereits eine gemeinsame Tochter: Stella, die im vergangenen Jahr zur Welt kam.

Im Interview der „Bild“-Zeitung verriet das Paar, wie die Schwangerschaft begann. „Das Kleine ist ein französisches Camping-Baby. Wir hatten nach der letzten "Let's Dance"-Staffel einen schönen, entspannten Sommer“, sagte Renata Lusin. Als das Baby gezeugt wurde, seien sie gerade mit ihrem Wohnmobil in Frankreich unterwegs gewesen. „Im Camper war zwar wenig Platz, aber es gab trotzdem ein bisschen Liebe – und es hat funktioniert.“

Renata Lusin hatte mehrere Fehlgeburten

Das Paar wurde durch die RTL-Tanzshow „Let's Dance“ sehr bekannt. Dort coachen sie als Profi-Tänzer Promis und tanzen mit ihnen in den Live-Shows um das Weiterkommen. Vor der Geburt ihrer Tochter musste das Paar mehrere Fehlgeburten verkraften. „Wahrscheinlich waren wir deswegen auch anfangs sehr nüchtern, als wir den positiven Schwangerschaftstest gesehen haben“, sagte Renata nun in der „Bild“. „Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert.“