Wolfsburg - Mit einem Sieg gegen 1899 Hoffenheim will der VfL Wolfsburg im Kampf um die Europapokalplätze den Druck auf Bayer Leverkusen erhöhen. Gewinnt das Team von Trainer Niko Kovac an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Heimspiel gegen die Kraichgauer, würde es für einen Tag sogar an Leverkusen vorbei auf Platz sechs ziehen. Die Bayer-Elf, die aktuell zwei Punkte mehr als der VfL hat, spielt erst am Sonntag in Stuttgart. Das klare 0:6 in Dortmund vor einer Woche haben die Wolfsburger abgehakt. Kovac erwartet gegen Hoffenheim aber eine klare Leistungssteigerung.