Sonneberg - Nach einem lebensbedrohlichen Angriff auf einen Mann in Sonneberg sitzt ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn habe sich nach dem versuchten Tötungsdelikt am Sonntag der Tatverdacht verdichtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 27-Jähriger sei dagegen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Am Wochenende war ein 72-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gefunden worden.

Das Opfer gab an, geschlagen worden zu sein. Der 72-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Noch am Sonntagabend seien zwei Tatverdächtige ermittelt worden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauerten an.