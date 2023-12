Neuhaus - Ein Rentner hat in Lichte (Saalfeld-Rudolstadt) den Mitarbeiter eines Telefon-Dienstleisters in seinem Wohnhaus eingeschlossen. Er sei mit der Arbeit des Mannes nicht einverstanden gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sowohl der Senior als auch der Mitarbeiter hätten sich dann bei der Polizei gemeldet. Der Eingesperrte kam schließlich wieder frei. Gegen den Rentner wurde eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung erstattet.