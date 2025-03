In der Nacht wurde die Polizei alarmiert, weil ein Mann an einer Schleuse in die Saale gestürzt war. Schnell wurde der Mann aus dem kalten Wasser gerettet.

Merseburg - Ein 74 Jahre alter Mann ist in der Nacht an der Schleuse Meuschau in die Saale gestürzt und gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann bis zum Eintreffen der Beamten bereits aus dem kalten Wasser geholt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der Mann unglücklich gestolpert und in die Saale gestürzt. Er wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.