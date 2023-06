Berlin - Bei einem Unfall mit einem Lkw ist eine 73-jährige Frau in Gesundbrunnen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau am Dienstag die Behmstraße vor einem Lkw überqueren. Der 44-jährige Lkw-Fahrer fuhr los, nachdem er mit dem Entladen fertig war. Der Laster erfasste die Seniorin. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde.