Bremen - Die Weserbrücke auf der Autobahn 1 bei Bremen muss repariert werden und wird an zwei Wochenenden im Februar nachts nur einspurig befahrbar sein. An der Brücke zwischen den Bremer Anschlussstellen Arsten und Hemelingen war bei einer routinemäßigen Überprüfung ein Lagerschaden festgestellt worden, der schnell behoben werden muss, wie ein Sprecher der Deges, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, mitteilte. Die Brücke wird derzeit saniert, die Arbeiten sollen bis 2028 andauern.

Die Reparaturarbeiten sind an zwei Wochenenden im Februar geplant: Vom 8. Februar (18 Uhr) bis 9. Februar (voraussichtlich 12 Uhr) wird demnach nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Osnabrück zur Verfügung stehen. Dasselbe gilt in Fahrtrichtung Hamburg am 22. und 23. Februar. Eine komplette Sperrung der Brücke ist laut Deges nicht erforderlich.