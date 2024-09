Reparaturarbeiten an der A38 laufen

Weißenfels - Mit schwerem Gerät haben die Reparaturarbeiten an der Saalebrücke der Autobahn A38 bei Weißenfels begonnen. Schicht für Schicht wird nach Angaben der bundeseigenen Autobahn GmbH der Asphalt wieder aufgetragen. Da gewisse Zeiten zum Aushärten des Materials eingehalten werden müssten, bleibe die Autobahn noch voraussichtlich bis kommende Woche Montag gesperrt. Die Fahrbahn der Autobahn muss auf der kompletten Breite der Fahrtrichtung Göttingen erneuert werden.

In der Nacht zu Freitag war ein Lastwagen in ein Stauende gefahren. Dort stand ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen auf der Saalebrücke nahe der Ortschaft Schkortleben. Der Lastwagen geriet in Brand, mehrere Gasflaschen explodierten und wurden auf angrenzende Felder geschleudert. Mehr als 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Durch das lange Feuer war der Asphalt teilweise regelrecht geschmolzen.