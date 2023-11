Reparaturbonus kann in Sachsen beantragt werden

Leipzig - Für die Reparatur von Elektrogeräten können die Menschen in Sachsen jetzt einen Zuschuss erhalten. Seit Montag läuft das Antragsprogramm für den sogenannten Reparaturbonus, wie die Sächsische Aufbaubank (SAB) in Leipzig mitteilte. Das Umweltministerium stellt dafür in diesem und im nächsten Jahr jeweils bis zu 1,25 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Bonus gilt für Reparaturen, die mindestens 75 Euro kosten. Gefördert werden 50 Prozent, wobei der maximale Zuschuss bei 200 Euro liegt. Die Geräte müssen von einer Firma repariert werden, die auf einer SAB-Liste der beteiligten Reparaturbetriebe steht. Der Bonus muss über das Förderportal der Aufbaubank beantragt werden.

In Leipzig war der Reparaturbonus bereits getestet worden. Dabei waren mehrere Hundert Geräte repariert worden. Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) hatte den Testlauf als Erfolg gewertet und betont, dass dadurch Müll reduziert und Rohstoffe gespart würden. Laut SAB plant das Ministerium langfristig, den Bonus auch auf die Reparatur weiterer Gebrauchsgegenstände auszuweiten.