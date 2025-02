Restaurant-Besitzer Baku: „Alle so getrimmt, zu gewinnen“

Leipzig - Neuzugang Ridle Baku ist erstaunt über das hohe Maß der Ansprüche bei RB Leipzig. „Es ist alles größer, die Ambitionen sind größer, hier musst du dich für die Champions League qualifizieren, da reicht es für Europa-League-Plätze oder andere internationale Plätze nicht aus. Hier musst du gewinnen. Hier sind alle so getrimmt, zu gewinnen“, sagte der 26-Jährige nach dem Öffentlichen Training des sächsischen Bundesligisten und betonte: „Wenn wir unentschieden spielen, sind alle sauer am nächsten Tag. Das hatte ich so auch noch nicht erlebt bei anderen Stationen.“

Der vom VfL Wolfsburg gekommene Rechtsverteidiger spürte nach dem 2:0 gegen den FC St. Pauli förmlich, wie eine Last im Team abgefallen ist. „Die Jungs haben wieder mehr Spielfreude, alle sind wieder freier. Es war so ein bisschen angespannt, natürlich auch durch die Ergebnisse“, sagte der viermalige Nationalspieler.

Über RB Leipzig zurück ins DFB-Team

Ein Comeback in der DFB-Elf behält er im Blick, auch wenn der Fokus derzeit woanders liegt. „Klar, macht man sich da Gedanken, wenn man den Verein wechselt. Ich wollte erst mal in die Mannschaft reinkommen. Wenn du mit Leipzig erfolgreich bist, dann wird der Bundestrainer auch das ein oder andere Mal hier vorbeischauen“, sagte Baku, der für den verletzten Nationalspieler Benjamin Henrichs geholt wurde.

Mit Lutsharel Geertruida, Lukas Klostermann sowie den gerade erst verpflichteten Kosta Nedeljkovic ist die Konkurrenzsituation groß. „Du hast viel Qualität, du musst jedes Spiel performen, um wieder in der Startelf zu stehen“, sagte Baku.

Nebenbei Restaurant-Besitzer

Dennoch verlässt sich der Profi nicht nur auf das Fußball-Geschäft. „Ich habe nebenbei ein Shuttle-Service gegründet, ein kleines Restaurant in Mainz habe ich auch“, meinte Baku, der früher oft von Wolfsburg nach Mainz pendelte und oft auf die verspätete Bahn warten musste. So kam der Einfall. „Es macht Spaß, einfach mal in andere Bereiche reinzuschauen“, meinte er und bringt sich gerne auch kulinarisch ein. Sein Lieblingsgericht: Crispy Chicken Bowl. „Ich bin Sportler, da achtet man schon ein bisschen auf die Ernährung.“