Halle - In einem Lokal auf dem Domplatz in Halle ist ein mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden. In der Nacht zum Montag hatte eine Person beobachtet, dass sich jemand in dem Restaurant am Domplatz aufhielt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin hatte die Person die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden einen 36 Jahre alten Mann in dem Lokal vor, der Werkzeug bei sich trug und ein gestohlenes Mountainbike dabei hatte. Mehrere Schubladen in dem Lokal waren geöffnet worden. Gegen den 36-Jährigen wird nun ermittelt