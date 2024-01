Kühlungsborn/DUR. - Wer im gediegenen Ambiente essen gehen will, scheint im 'Leinen Los' in Kühlungsborn an der richtigen Adresse zu sein. Jedenfalls, wenn man den Google-Rezensionen glauben darf. Dass man es allerdings auch nicht allen Kunden recht machen kann, musste die Restaurant-Crew vor kurzem erleben. Was war in Mecklenburg-Vorpommern geschehen?

Kinderschnitzel oder nicht? Das ist hier die Frage!

Zwei Frauen und eine Heranwachsende betraten am 2. Januar das Restaurant 'Leinen Los'. Sie hatten die Hoffnung, eine ordentliche Mahlzeit zu bekommen. Als sie bestellen durften, orderten die erste Erwachsene und die Heranwachsende Hähnchenbrust mit Pasta und einen Burger. Die zweite erwachsene Frau wollte ein Kinderschnitzel bestellen - das allerdings nur für Kinder bis 13 Jahren gedacht ist.

Als die Frau von der Bedienung darauf hingewiesen wurde, behauptete sie, das Kinderschnitzel sei für die Heranwachsende. Diese hatte allerdings schon bestellt. Als es dann eine Debatte um das Kinderschnitzel gab, bestellte die Frau aus Frust nur noch eine Vorspeise: Würzfleisch.

Die unzufriedene Kundin ließ ihren Frust online ab. Ob die Google-Rezension gerechtfertigt ist, müssen wohl zukünftige Kunden des 'Leinen Los' entscheiden. Screenshot: Google

Negative Google-Bewertung nach verweigertem Kinderschnitzel

Da die Frau ihr Kinderschnitzel an dem Tag nicht bekam, ließ sie ihren Ärger bei Google ab. Der Post, der das Restaurant und das Essen in jeglicher Form negativ darstellt, bekam sogar 109 Likes.

Das Restaurant startete als Gegenreaktion einen Facebook-Post, der allerdings entfernt wurde. Hierbei stellten sich viele Kunden hinter das Restaurant, wie die Bild berichtet.

So gesehen hatte die ganze Debatte dann doch noch etwas Gutes: Gratis-Werbung für das Restaurant.