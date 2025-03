Restaurant in Rehburg-Loccum niedergebrannt

Rehburg-Loccum - Ein Restaurant in Rehburg-Loccum (Landkreis Nienburg/Weser) ist niedergebrannt und nach einer ersten Schätzung ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Als die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag eintraf, standen Teile des Restaurants bereits in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt 115 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der westliche Gebäudeteil wurde durch das Feuer zerstört.

Vier anwesende Bewohner einer Wohnung über dem Restaurant hatten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.