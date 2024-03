Auf der Speisekarte eines Harzer Restaurants sollen in Zukunft auch Stierhoden zu finden sein. Ziel ist es, mehr vom Tier zu verarbeiten.

Restaurant will Stierhoden auf Karte setzen

Stierhoden liegen in einer Schale im Restaurant des Brockenbauers in Tanne.

Tanne - Für den einen zu skurril, dem anderen schmeckt's: Auf den Tellern der Menschen in Deutschland landen immer wieder auch außergewöhnliche Tiere oder Tierteile. Ein Restaurant im Harz will in Zukunft beispielsweise Stierhoden auf seiner Speisekarte anbieten - und damit keineswegs für Ekel bei seinen Gästen sorgen.

„Wir probieren einfach mal etwas Neues“, sagte Gastwirtin Susanne Thielecke vom Restaurant Brockenbauer in Tanne - südlich vom Brocken und Wernigerode -, wo die Hoden am Montag zur Verkostung im Team zubereitet wurden. Gleichzeitig solle das neue Angebot dabei helfen, alles vom Tier verarbeiten zu können - „nicht nur das Rinderfilet und die Steaks und die Rouladen“. Konkret seien zwei neue Gerichte in der Planung: Hoden als Geschnetzeltes sowie als eine Art Schnitzel.

Welche Arten von Nahrungsmitteln jedem Einzelnen skurril erscheinen, Ekel auslösen oder faszinieren, hänge nicht von der Speise selbst, sondern von der jeweiligen Kultur ab, erklärte Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. So seien etwa Insekten in manchen Teilen der Welt ein normaler Bestandteil der Nahrung, im Westen würden sie hingegen häufig als Essen abgelehnt.

Aus Sicht von Tierschützern sei es „irrelevant, ob man außer dem Muskelfleisch des Bullen auch noch seine Hoden isst - dem Tier dürfte das ziemlich egal sein“, so Pommerening. Nachhaltiger sei es zumindest, wenn möglichst wenig weggeworfen werde. Der Tierschutzbund macht immer wieder auf die Wichtigkeit des Wohls von Tieren aufmerksam.

Bei der Zubereitung der Hoden sei Vorsicht geboten, erklärte Küchenchef Timo Leisdorf. Man dürfe sie nicht zu stark braten, „sonst wird das Ganze schnell fest und trocken“. Der Geschmack sei sehr neutral, so der Koch. „Da ist eigentlich nicht viel Geschmack dran an dem eigentlichen Hoden. Deswegen braucht man eine gute Soße oder eine gute Würze, damit da Geschmack drankommt. Es schmeckt ungefähr so wie Kalbsbries“, beschrieb Leisdorf.