Schortens - Ein Feuer in einem Resthof in Schortens (Landkreis Friesland) hat einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Die beiden Bewohner des Hofes hatten am Montagabend ein Knistern gehört und aus dem Fenster geschaut, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei sahen der 39-Jährige und seine 42 Jahre alte Ehefrau, dass der Dachstuhl der Scheune in Flammen stand.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Der Dachstuhl der Scheune sowie das Obergeschoss des angrenzenden Wohnhauses wurden durch das Feuer aber so stark beschädigt, dass das Gebäude nun unbewohnbar ist. Die beiden Bewohner blieben unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.