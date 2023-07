Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Berlin - Nach einem Unfall in Berlin-Neukölln haben Rettungskräfte einen 84-Jährigen aus seinem umgekippten Auto befreit. Da er während der Behandlung am Sonntag vor Ort das Bewusstsein verloren habe, sei er ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach ihren Angaben kam es am Sonntag gegen 11.15 Uhr zu dem Unfall im Kreuzungsbereich der Bruno-Bauer-Straße. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der Senior augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet haben. Die Fahrzeuge stießen zusammen, und der 84-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser knallte gegen zwei geparkte Autos und kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite.