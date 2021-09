Rettungswagen kippt auf Weg zu Einsatz um

Offenbach/Main - Ein Rettungswagen ist nahe Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt. Zwei Rettungssanitäterinnen wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteile. Die 29-jährige Fahrerin hatte nach bisherigen Erkenntnissen in einer Linkskurve kurz vor der Einmündung zur B276 die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Rettungswagen kippte um und blieb auf der Seite liegen.