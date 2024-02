Rettungswagen mit Patientin an Bord stößt mit Lkw zusammen

Meineweh - Ein Rettungswagen ist mit einem Laster auf der B180 in Meineweher im Ortsteil Pretzsch (Burgenlandkreis) zusammengestoßen. Die drei Insassen des Krankenwagens wurden am Donnerstagmittag leicht verletzt, wie die Polizei Halle mitteilte. Im Rettungswagen war demnach neben Fahrer und Beifahrer auch eine Patientin. Ob die Verletzung der Patientin durch den Unfall entstand oder ob sie schon vorher verletzt war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Sie kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Im Lastwagen wurde niemand verletzt.

Die B180 wurde laut Polizei vorerst in beide Richtungen gesperrt. Nähere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.