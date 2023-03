Schneverdingen - Bei einem Verkehrsunfall bei Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) ist am Freitagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Freitag waren die Witterungsbedingungen auf der Fahrbahn durch Schnee und Glätte schlecht und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Auto. Beide Fahrzeuge schleuderten daraufhin gegen einen Baum. Der Fahrer des Autos wurde dabei im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Person wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Rettungswagens wurden laut Polizei nicht oder nur leicht verletzt. Die komplette Sperrung der Landstraße 170 bei Schneverdingen dauerte zunächst an.